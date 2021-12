Paura a Napoli per un bambino di 3 anni in arresto cardiaco. Le maestre gli salvano la vita

Napoli. Attimi di panico verso le 12.00 di oggi nel quartiere di Scampia quando un bambino di appena 3 anni è stato improvvisamente colpito da un arresto cardiaco mentre era alla scuola materna dell’Istituto E. Montale. Per fortuna le maestre hanno dimostrato una lucidità ed una prontezza che le ha permesso di intervenire e salvare la vita al piccolo che aveva perso conoscenza.

Le maestre si sono rese subito conto della gravità del malore ed hanno immediatamente allertato in soccorsi e, nel frattempo, hanno praticato al bambino il massaggio cardiaco fino a quando non ha ripreso a respirare. I soccorritori del 118, giunti sul posto, hanno provveduto a stabilizzare il piccolo e lo hanno trasportato presso l’ospedale Santobono di Napoli dove è stato ricoverato per ricevere le cure necessarie.