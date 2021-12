Attimi di paura nel primo pomeriggio a Corbara, nel salernitano, per un’auto in fiamme. Il rogo in pochi minuti ha completamente avvolto l’autovettura scatenando la preoccupazione tra le persone che hanno assistito alla scena dato il forte rischio che il mezzo potesse esplodere. Non si conoscono ancora le cause alla base dell’incendio e non sappiamo se ci siano persone ferite.