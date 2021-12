Pari per il Sorrento Juniores ma resta capolista

Il posticipo della decima giornata del campionato juniores ha lasciato tutto invariato ai piani alti! Il Sorrento era capolista insieme al San Giorgio e, siccome entrambi hanno paregggiato, restano ancora primi in classifica. I rossoneri, alle prese col primo pari casalingo con l’Aversa, hanno “rischiato” di portarsi in vantaggio più volte, soprattutto con la traversa di Molonini. Il San Giorgio, invece, è stato fermato dal Francavilla e nel prossimo match affronterà la Casertana, mentre i ragazzi di mister Russo saranno impegnati in casa del Lavello.