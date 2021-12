Diciassettesima giornata di campionato di serie D e il Sorrento ospita il Nardò per l’ultima gara in casa di questo anno solare. Un primo tempo senza troppe emozioni dove ci sono state 2 occasioni per parte: un colpo di testa di Gargiulo e una rovesciata di La Monica per i rossoneri e Mancarella e Caputo insidiosi per gli ospiti. Nella ripresa qualche azione in più, ma conclusasi con un nulla di fatto. Episodio dubbio al minuto ‘35 della seconda frazione di gioco: Caputo in aerea, prima di impattare il pallone di testa, viene spinto da dietro e, volontariamente, blocca praticamente il pallone con le mani, per effetto della spinta veemente ma per il Direttore di Gara è rigore per il Toro, ma ammonizione dello stesso Caputo. Termina dunque a reti inviolate Sorrento – Nardò con il commento finale di Francesco Rizzo e Davide Mansi: “Siamo rammaricati, avremmo voluto i tre punti e forse ci è mancata un po’ di cattiveria sotto porta – dice l’ex esterno della Nocerina -. Peccato perché ci manca qualche vittoria come questa che avremmo meritato di centrare. Servirà sfoderare un pizzico di determinazione in più già a partire dal match con il Lavello”. Mansi ribadisce: “Siamo stati anche sfortunati in tre o quattro occasioni, queste sono partite difficili e vanno fatti i complimenti al Nardò, che siamo stati bravi a contenere. Non è semplice difficile riuscire a dare sempre il 100% in un campionato così pieno di impegni ravvicinati, però magari ogni volta c’è uno di noi che riesce a supportare chi è meno brillante e così si va avanti, tutti insieme. Mercoledì sarà un’altra battaglia”. Prossimo ed ultimo appuntamento, infatti, è al Lavello mercoledì 22 dicembre per l’ultimo incontro del 2021.