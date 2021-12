Parcheggio Lauro di Sorrento, via all’ assegnazione degli abbonamenti per il 2022

Il Comune di Sorrento ha indetto l’avviso pubblico per l’assegnazione in abbonamento per il 2022 degli stalli per la sosta nel parcheggio Lauro di via Correale. In totale sono disponibili 130 posti a favore dei cittadini residenti nel territorio cittadino, 5 abbonamenti a favore dei residenti titolari di contrassegni per la sosta dei diversamente abili, 50 stalli riservati alle autovetture di lavoratori nel territorio comunale di Sorrento di cui 10 destinati ai dipendenti comunali che saranno validi esclusivamente negli orari d’ufficio e 70 abbonamenti per la sosta di veicoli a due ruote dei cittadini residenti o lavoratori con sede dell’attività nel territorio comunale di Sorrento, previa presentazione di dichiarazione del datore di lavoro o indicazione della sede dell’attività.

Pertanto, fino al prossimo 31 dicembre 2021 è possibile per gli interessati presentare richiesta di accesso alla sosta in abbonamento al parcheggio “Achille Lauro”, compilando l’apposita modulistica che può essere scaricata dal sito internet del Comune di Sorrento nella sezione Bandi ed avvisi.

La presentazione delle istanze, corredate dei relativi allegati, potrà avvenire a mezzo consegna a mano presso l’ufficio protocollo del comune di Sorrento – sito alla piazza Sant’Antonino – negli orari di apertura al pubblico ovvero a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.sorrento.na.it

Per accedere al diritto all’abbonamento il richiedente deve essere un persona fisica residente nel Comune di Sorrento, intestatario del veicolo adibito a “uso proprio” per cui richiede l’abbonamento; intestato al medesimo o a familiare convivente, oppure lavoratore con sede dell’attività lavorativa nel territorio del comune di Sorrento, con veicolo adibito a “uso proprio” intestato al medesimo o familiare convivente, ivi inclusi i titolari del servizio pubblico di piazza – taxi.

Inoltre non bisogna essere proprietari di box o garage nel territorio di Sorrento o titolare di abbonamento per la sosta agevolata nelle aree di sosta a rotazione su strade/aree di proprietà del Comune di Sorrento.

È possibile ottenere il rilascio di un unico abbonamento per la sosta autoveicoli nel parcheggio Lauro per singolo nucleo familiare. La durata dell’abbonamento è fissata in 12 mesi, ovvero dal 1 febbraio 2022 al 31 gennaio 2023. L’abbonato si impegna a parcheggiare la propria autovettura al terzo piano interrato del parcheggio.

TARIFFE:

A) AUTOVEICOLI “RESIDENTI”: L’abbonamento per la sosta prevede il pagamento della tariffa annua pari ad € 720,00 (€ 60,00 al mese);

B) AUTOVEICOLI “LAVORATORI”: L’abbonamento per la sosta prevede il pagamento della tariffa annua pari ad € 1.080,00 (€ 90,00 al mese);

C) VEICOLI A DUE RUOTE: L’abbonamento per la sosta prevede il pagamento della tariffa annua pari ad € 240,00 (€ 20,00 al mese).

In caso di istanze prodotte in numero superiore agli abbonamenti oggetto dell’avviso, l’assegnazione verrà effettuata secondo il criterio del pubblico sorteggio che avverrà presso gli uffici del Il Dipartimento del Comune di Sorrento — Parcheggio Lauro in Via Correale- il giorno 13 gennaio 2022 alle ore 9:30, tramite sorteggio telematico.