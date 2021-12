Parcheggi pieni a Positano: la città resta un’attrattiva per la fine dell’anno anche in periodo di pandemia. A Positano ci si avvicina al nuovo anno, non proprio con il pienone come ci si sarebbe aspettati in un primo momento, ma la perla della Costiera Amalfitana si avvia al 2022 con i parcheggi e le attività piene.

La città verticale, dunque, anche in questo periodo di pandemia caratterizzato da una risalita dei contagi e dei rallentamenti che ne susseguono, si conferma ancora una volta una grande attrattiva. Nonostante oggi sia il 28 dicembre, infatti, i ristoranti sono aperti e la spiaggia è piena di vita, affollata da turisti contenti.