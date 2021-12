Panchina rossa a Sant’Agnello, il sindaco Sagristani: “Da stasera nessuno di noi potrà girarsi dall’altra parte”

Sant’Agnello. Oggi è stata inaugurata una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Sull’evento il sindaco Piergiorgio Sagristani ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook: «Ogni 72 ore una donna viene uccisa e il carnefice è un uomo, o meglio la vuota sembianza di ciò che è uomo.

Perché un uomo non ferisce, ma lenisce; non violenta, ma accarezza; non persuade, ma rispetta; non costringe, ma accompagna.

Chi denigra, manipola, aggredisce – fisicamente, ma anche con parole e sguardi – non può dirsi uomo.

Educhiamoci ad amare, non a possedere. Educhiamoci a pretendere cha la nostra dignità, indipendentemente dal genere, non venga lesa. Educhiamoci a vivere le relazioni in modo che creino benessere, per noi e per chi ci è accanto.

Se c’è pressione, mobbing, derisione, disprezzo, violenza, non è amore. Come monito, l’amministrazione comunale di Sant’Agnello ha installato una panchina rossa in piazza Libertà.

Da stasera, nessuno di noi potrà girarsi dall’altra parte e ogni vittima avrà un angolo di Paese che le ricorderà che nei rapporti bisogna poter stare comodi, come su una panchina…».