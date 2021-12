Ottime notizie da Amalfi: dopo tre giorni è stato ritrovato Antonio Camera. 56 anni, figlio di Giuseppina Milano, con cui vive in via Santa Maria dei Castaldi, Antonio Camera era sparito da casa sabato 19 dicembre 2021. L’annuncio era stato dato dai volontari della Millenium di Amalfi la sera successiva, domenica 20 dicembre 2021.

Oggi, martedì 21 dicembre 2021, la bella notizia: Antonio Camera, di Amalfi, è stato ritrovato. La notizia del suo ritrovamento ha fatto in poco tempo il giro del web facendo tirare un sospiro di sollievo agli amici e a quanti lo conoscevano.

A contattare i familiari dell’uomo sono stati i carabinieri. Antonio si trova in ospedale a Salerno, presumibilmente al “Ruggi”. Ancora non sappiamo cosa gli sia successo. Quello che è certo, è che in tanti si erano preoccupati per questa strana sparizione.