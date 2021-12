Opportunità del PNNR per la provincia di Salerno- Piero De Luca(Pd):”Recuperare e valorizzare la rete dei tabacchifici”.

‘On. Piero De Luca ha partecipato nel pomeriggio all’evento ” Le opportunità del PNRR per la provincia di Salerno” che si è svolto alla Camera dei Deputati.

Nel corso del suo intervento, il deputato Dem ha sottolineato l’entità delle opportunità offerte dal Pnrr per la rivalutazione della rete dei tabacchifici:

“Bisogna recuperare questi luoghi-simbolo dando loro nuova vita per salvaguardare sia la memoria storica che l’archeologia industriale del nostro Paese. Il Pnrr è uno strumento fino a poco tempo fa inimmaginabile: dobbiamo realizzare centri congressuali e poli fieristici legandoli ai luoghi di formazione,incubatori di imprese e spazi dedicati allo sviluppo dell’imprenditorialità femminile, in memoria delle “tabacchine”.

Auspico questa unità e unione di intenti: il sostegno da parte del Governo a livello nazionale c’è”, ha concluso il vice capogruppo del Pd alla Camera.