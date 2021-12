Ondata di furti fra Piano di Sorrento e Vico Equense, svaligiati ben 7 appartamenti. Ecco i retroscena . Non solo l’amico Diego Ambruoso, ma c’è stata una vera e propria ondata di furti in appartamenti ieri sera . I malviventi hanno agito indisturbati approfittando dell’assenza dei proprietari per portare via oggetti in oro, denaro e monili di valore.

Attraverso l’ausilio di telecamere si sta cercando di risalire ai movimenti dei ladri , i delinquenti si sono introdotti in casa utilizzando il retro e forzando la finestra del bagno cosa che ha consentito loro di entrare nell’appartamento e agire con assoluta tranquillità.

E’ facile ipotizzare che il gruppo di malfattori abbia studiato i movimenti dei proprietari e una volta accertatosi dell’assenza hanno potuto raggiungere il proprio scopo. Ma non si è trattato di facebook, come qualcuno ha ipotizzato “E’ probabile che siano stati dei Rom , non hanno devastato solo il mio appartamento ma anche altri in zona”

Una serie di fortuite circostanze li ha favoriti. Così hanno devastato vari appartamenti sul Corso Italia di fronte al Cavone, a Via dei Platani poi a Vico Equense .

L’attenzione è elevata per quanto concerne i furti negli appartamenti con situazioni che si susseguono con grande frequenza in Penisola Sorrentina in inverno . La soglia di preoccupazione sale anche al centro della città dove sono diversi i casi in cui i condomini hanno avvistato presenze sospette nei palazzi. Ladri che non conoscono sosta e agiscono in qualsiasi fascia della giornata.

L’ondata di furti non sembra fare distinzione tra le aree centrali, dove sono presenti sistemi di videosorveglianza di tante attività commerciali, e le zone di periferia dove il flusso veicolare e i controlli sono meno intensi.

I carabinieri hanno fatto giù un gran lavoro individuando più volte i ladri, ma ci vuole la collaborazione dei cittadini, va segnalato subito ogni movimento sospetto o persona .