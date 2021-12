Oggi a Piano di Sorrento il mercato della terra Slow Food

Oggi dalle ore 9 a Piano di Sorrento, in Penisola Sorrentina, ha aperto il mercato ortofrutticolo. L’evento è organizzato grazie allo Slow Food costiera sorrentina e Capri e al comune di Piano di Sorrento con il vicesindaco Giovanni Iaccarino, consigliere alla Cultura, turismo e spettacolo. Positanonews si reca sul posto durante questa mattinata in natura a Piano di Sorrento, dove i prodotti della terra la fanno da padrona. Slow Food è un’associazione internazionale no profit impegnata a ridare il giusto valore al cibo, nel rispetto di chi produce, in armonia con ambiente ed ecosistemi, grazie ai saperi di cui sono custodi territori e tradizioni locali. Slow Food porta avanti, da sempre, un approccio innovativo all’educazione alimentare e del gusto, basato sul risveglio e sulla formazione dei sensi e sullo studio di tutti gli aspetti del cibo, dalla terra al piatto.