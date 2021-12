“Notte Santa Notte D’Ammore” a Positano: gran successo ieri in Chiesa Madre

“Notte Santa Notte D’Ammore”, il concerto che ieri in Chiesa Madre a Positano ha visto protagonista Elisabetta D’Acunzo con la partecipazione straordinaria del Maestro Giovanni Mauriello, grande artista di spessore internazionale. Una serata fatta di musica, interpretazione e tante emozioni, con un minuzioso e attento lavoro di ammodernamento di opere a cui è stata ridata nuova vita. Un’intera esibizione dove forte è stato il legame con la tradizione e la canzone napoletana, ma anche momenti di richiamo all’attualità, valorizzata non solo attraverso le voci ma anche con la bravura dei Maestri che hanno incantato il pubblico con i loro strumenti. “Notte Santa Notte D’Ammore” era soltanto uno del ricco calendario di eventi che l’amministrazione comunale di Positano ha in programma per allietare i cittadini in attesa che arrivi il Natale e il nuovo anno.

