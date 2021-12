NH Collection Grand Hotel Convento Di Amalfi sponsor ufficiale della ASD Canottieri di Amalfi nella la storica regata delle antiche repubbliche marinare a Genova

• NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi sponsor ufficiale della squadra amalfitana per la storica Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane, che si terrà a Genova il 19 dicembre 2021

• Sponsorship meets Hospitality: come ogni anno gli hotel del gruppo NH ospiteranno la delegazione amalfitana offrendo tutta l’accoglienza e i servizi tipici della Catena; quest’anno le strutture ospitanti sono NH Collection Genova Marina e NH Genova Centro.

Sta per tornare, dopo un anno di fermo, la storica Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane, prestigiosa manifestazione che interessa ogni anno, dal lontano 1956, le città di Genova, Amalfi, Pisa e Venezia. Una sfida a suon di remi che vede l’hotel NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi Sponsor Ufficiale della delegazione amalfitana ASD Canottieri di Amalfi, che domenica 19 dicembre gareggerà nelle acque del Mar Ligure, nei pressi di Prà, a bordo di galeoni ricostruiti secondo lo spirito del XII secolo.

Partenza alle ore 12.30 a bordo delle antiche feluche (o galere) e premiazione alle ore 13:00 con l’ambitissimo trofeo in oro e argento realizzato dalla Scuola Orafa Fiorentina.

Una presenza importante quella di NH Hotel Group, che con rinnovato entusiasmo sostiene il Comune di Amalfi e gli atleti campani con tutta la sua straordinaria ospitalità per l’intera delegazione amalfitana, quest’anno con le strutture NH Collection Genova Marina e NH Genova Centro.

NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi in qualità di Sponsor Ufficiale di questo grande evento sportivo nazionale e tutte le altre strutture del Gruppo NH coinvolte a livello hospitality offrono ogni anno al team in gara e a tutta la delegazione di Amalfi grande supporto e un’ospitalità a 360° che si riflette non solo nell’accoglienza in splendide camere dotate di tutti i comfort, ma anche nelle loro palestre attrezzate con strumenti Tecnhogym, che gli atleti hanno la possibilità di utilizzare, per un allenamento pre-gara rinvigorente e decisamente anti-stress.