Nel nome di Lina Wertmuller: E vissero tutti felici e contenti

Ho letto l’articolo-appello di De Masi affinché Ravello ricordi degnamente Lina Wertmuller. Condivido e rilancio.

La grandezza di un Paese, prima ancora che dalla sua bellezza paesaggistica e monumentale, è determinata dalla sua storia e dalla capacità dei suoi abitanti di alimentarne la conoscenza.

Nessuna generosità verso gli altri quindi, nessun atto di altruismo e riconoscenza compie chi ricorda la storia patria e la tramanda ai posteri; chi lo fa compie uno degli atti più intelligenti di egoismo puro.

Oggi, ricordare in modo tangibile Lina Wertmuller, è per i Ravellesi tutti una forma di sana, intelligente e lungimirante azione egoistica; significa legare ancor più il nostro paese al nome di persone di altissimo profilo che, attraverso il loro amore e la loro generosità per Ravello, ne hanno amplificato la conoscenza e la storia.

Ho tirato fuori dal mio scrigno dei ricordi questa foto che simboleggia l’inizio del nuovo corso moderno di Ravello: il gruppo ripreso intorno a Lina è il nucleo centrale che dette vita alla Fondazione Ravello; fu la prima riunione del CdI con i suoi collaboratori che si tenne a Villa Maria nel lontano 2002. Senza quella data e quelle persone staremmo parlando oggi di un altro paese; piaccia o no, questa è la storia; piaccia o no, un manipolo di uomini, e fortunatamente anche di donne, sposarono un’idea e la trasformarono in una delle realtà più importanti della Campania e d’Italia.

Lina Wertmuller c’era, fu una delle prime a dire sì; lo fece con entusiasmo e convinzione, lo fece con l’intelligenza superiore di cui era dotata, intelligenza sapientemente e abbondantemente condita con amore e onestà. Sono sempre più orgoglioso di averla nominata e di averla proposta anche come Presidente ad Antonio Bassolino; all’epoca proposi al Governatore la terna: De Masi, Borgomeo, Wertmuller, chiedendogli di scegliere fra questi il Presidente della costituenda Fondazione.

Quando a guidare le scelte era solo e soltanto l’interesse pubblico di Ravello, ottenemmo l’ambizioso risultato di avere Carlo Borgomeo assessore del Comune di Ravello, De Masi presidente della Fondazione, Lina Wertmuller membro del CdI e super consulente AGGRATIS della Fondazione. Il risultato di tutto quanto? E’ scritto negli atti che non temono le interpretazioni e le obnubilazioni.

Oramai è la Storia di Ravello, scriverla anche su una targa, magari agli imbocchi della Rampa Auditorium che non avendo abitazioni che vi si immettono non creerebbe neanche disagi ai cittadini per modifiche anagrafiche, consacrarla con una edizione del Festival nel nome di Lina Wertmuller, sarebbe solo un ennesimo regalo che Ravello chiede a Lina. Un regalo prezioso che, ancora una volta, sarebbe lei a fare a Ravello, alla sua storia e a quanti hanno operato il suo coinvolgimento, De Masi in testa.

Per i meno cinici ed egoisti, mi piace argomentare anche in modo più romantico:

avere memoria del bene ricevuto – riconoscenza? -, ripagare anche in minima parte chi ci ha fatto del bene, vuol dire dimostrare che la gratitudine può essere anche il sentimento del giorno dopo, ma, soprattutto, vuol dire vivere meglio.

Se poi a dire grazie sono anche quelli che oggi beneficiano direttamente dell’operato altrui, allora il cerchio si chiude come nelle migliori favole:

E VISSERO TUTTI FELICI E CONTENTI.