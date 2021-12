Natale in Penisola Sorrentina: dalla città metropolitana 110 mila euro per finanziare gli eventi. Dalla Città Metropolitana di Napoli in arrivo consistenti risorse per contribuire alla realizzazione degli eventi natalizi programmati dalle amministrazioni comunali della penisola sorrentina. Ad informare i cittadini è stato il sindaco di Meta e Consigliere Metropolitano Giuseppe Tito, tramite un post pubblicato sul suo profilo Facebook:

Assegnati dalla città metropolitana di Napoli €110 mila ai nostri comuni per finanziare iniziative natalizie, così ripartiti €30mila Vico Equense, €10 mila Meta, €20 mila Piano di Sorrento, €10 mila Sant’Agnello, €20 mila Sorrento e €20 mila Massa Lubrense. Ancora una volta fatti e non parole, ha scritto.