“Natale in Musical” appuntamento il 20 dicembre all’interno della chiesa di Montepertuso

Positano (SA) Domani, 20 dicembre alle ore 19:00, nell’ambito della programmazione degli eventi natalizi promossi dal Comune di Positano, all’interno della chiesa di Santa Maria delle Grazie di Montepertuso, uno dei templi più belli della Città Verticale, sarà presentato l’evento “Natale in Musical”. Il Maestro Simone Martino, pianista e compositore, ormai un beniamino del pubblico di Positano, che abbiamo imparato ed apprezzare grazie ai concerti tenuti quest’estate durante la kermesse “Vicoli in Arte”, ideata e organizzata dal Direttore artistico Giulia Talamo, presenterà uno spettacolo, che avrà per protagonisti i temi musicali più belli dedicati al Natale, sia laico che religioso, e i brani più famosi del repertorio del teatro musicale internazionale, con un inedito composto dallo stesso Martino, che renderà ancora più originale l’esibizione. Con Simone Martino si esibiranno Valerio De Negri al sax e al clarinetto, i cantanti Eleonora Segaluscio, Giovanni De Filippi e Danilo Roman Giannini, esponenti di quella scuola del teatro musicale che tanti consensi ha raccolto in questi anni in Costa d’Amalfi, grazie all’impegno e al talento del regista teatrale Ario Avecone. La musica è un’arte che unisce, vecchio slogan (2018) del Mibact per la promozione del comparto musicale, che si dimostra valido ancor oggi, ma nello stesso tempo la musica permette di garantire il distanziamento ricorrendo agli spazi aperti o ad altri strumenti di disciplina dell’accesso agli spettacoli. Il Sindaco Giuseppe Guida con la sua Giunta in questi mesi di restrizioni ha perseguito questo duplice obiettivo, continuare a offrire momenti di intrattenimento e cultura ai propri cittadini e turisti con un occhio sempre attento alla situazione sanitaria, riuscendo a mantenere alti gli standard dell’offerta turistica in una Regione, la Campania, che per indice MPI di attrattività si collocava al 10 posto in Italia prima della pandemia, e solo per le città di Amalfi e Positano vantava numeri di presenze in costante crescita. Per questo il format “Vicoli in Arte” e la direzione manageriale di Giulia Talamo ben si sono sposati con questa necessità di offrire eventi culturali diversificati e di qualità coniugati ad un’organizzazione impeccabile, capace di migliorarsi in corso d’opera, coinvolgendo l’intero territorio. Positano, come sanno i grandi operatori turistici, è un brand che fa share (condivisioni) era importante proprio in momenti di crisi come questo che stiamo vivendo, conservare attrattiva. “Vicoli in Arte” si è dimostrato un format ben costruito e vincente, che ha prodotto condivisioni, arricchito come mai prima l’offerta culturale, senza mai fermarsi, proponendo sempre nuove idee che hanno prodotto attenzione da parte dei media, offerto lavoro, regalato emozioni. Infine, tornando all’evento di domani sera un ringraziamento doveroso va alla Parrocchia di Santa Maria delle Grazie, a Don Raffi e Don Danilo Mansi per l’ospitalità sempre preziosa concessa.

Di Luigi De Rosa

Il M°Simone Martino, Valerio De Negri e Eleonora Segaluscio