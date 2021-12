Natale e Capodanno a Ravello, un programma all’insegna della sobrietà e della sicurezza.

Il palinsesto immaginato dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Vuilleumier, seppur ridotto nel rispetto delle prescrizioni imposte dall’emergenza Covid, non rinuncia ai canonici momenti di fede, solidarietà, cultura e tradizione. Massima attenzione sarà riservata ai momenti riservati a bambini e ragazzi, categoria a forte rischio contagio. Non si brinderà in piazza né a Natale, né a Capodanno, come confermato dall’ultima ordinanza del governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

Da giorni le luci illuminano piazze e strade, regalando l’atmosfera magica del Natale, in attesa dell’arrivo dei turisti. In Piazza Vescovado, oltre all’albero, allestita l’artistica rappresentazione scultorea della Natività realizzata dagli artigiani locali Raffaele e Gennaro Amato.

Il cartellone si è aperto ufficialmente sabato 4 dicembre con l’accensione delle luminarie ed è proseguito con l’interpretazione di Tony Servillo (11 dicembre) all’auditorium nello spettacolo “Voci di Dante” a cura della Fondazione Ravello. Si replica domenica 19 dicembre, sempre all’auditorium, con lo spettacolo “Nel nome di Dante” con Alessandro Preziosi, Stefano di Battista e Daniele Sorrentino.

Nel pomeriggio, sempre in auditorium, presentazione del volume “E se tornasse Gesù?” di Padre Enzo Fortunato (ingresso libero su prenotazione). Intervengono Domenico De Masi, Giovanni Caccamo e Hauser. Imperdibile, domenica 26 dicembre, il Concerto di Santo Stefano al “Niemeyer”, a cura della Fondazione Ravello. In scena Lisette Oropesa (soprano) con la Nuova Orchestra Scarlatti. Il 28 dicembre spazio agli artisti di casa nostra per una serata di musica, il 29, sempre all’ auditorium “Oscar Niemeyer” il CoroPop di Salerno diretto dal Maestro Ciro Caravano.

Non mancherà, per il 46esimo anno consecutivo, la tradizionale rappresentazione teatrale del gruppo “La Ribalta” nel Teatro di Villa Rufolo. In scena ““1, 2, 3, 4 e 26 Che zoza ‘e strazione”, commedia brillante liberamente tratta da “Non ti pago” di Eduardo De Filippo. Il 29 dicembre, nell’auditorium di Villa Rufolo presentazione del libro “Paisà, sciuscià e segnorine. Il Sud e Roma dallo sbarco in Sicilia al 25 aprile” di Mario Avagliano.

Torna, a grande richiesta, il Cinema all’auditorium per tutta la famiglia con la programmazione che proseguirà anche dopo le festività.

E poi spettacoli, fiabe e magia per i più piccoli all’ Auditorium “Oscar Niemeyer”, escursioni in montagna, col primo giorno del nuovo anno che sarà salutato dalle note armoniose della banda di Capodanno che sfilerà per le vie del centro.

Sarà un Natale all’insegna della prudenza e della cautela necessarie – ha dichiarato il Sindaco Paolo Vuilleumier – in questa ulteriore recrudescenza dell’epidemia da Covid19. Abbiamo voluto comunque addobbare il paese con le luminarie per realizzare il clima tipico di festa e di gioia e di atmosfera natalizia.

Nel programma delle attività mancheranno le iniziative che possono far luogo ad assembramenti e pericolo di trasmissione dei contagi come le tradizionali tombolate e i momenti conviviali organizzati nelle frazioni ed in occasione di eventi. Abbiamo comunque ritagliato spazi per l’intrattenimento e il divertimento dei bambini, momenti dedicati alla cultura e alla fede, in tutta sicurezza, nel rispetto dei dispositivi vigenti. Alla popolazione e ai turisti che sceglieranno ancora Ravello per le loro vacanze chiediamo attenzione e rigida osservanza delle regole anti-contagio”.

PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 4 Dicembre 2021 – SANTA BARBARA COMPATRONA DI RAVELLO

Ore 18.00 – Piazza Duomo – Accensione Luminarie

Mercoledì 8 Dicembre 2021

Ore 17.00 – Chiesa di Santa Chiara – Concerto del flautista ravellese Pantaleone Sammarco

Sabato 11 Dicembre 2021

dalle 16.00 alle 19.00

‘Christmas Air’ Band – musica itinerante per le strade del paese

Ore 19.00 – Auditorium “Oscar Niemeyer” – Voci di Dante con Tony Servillo – a cura di Fondazione Ravello

Domenica 12 Dicembre

Ore 10.00 – Gli zampognari e le dolci melodie pastorali per le vie del Borgo Castiglione.

dalle 16.00 alle 19.00

‘Christmas Air’ Band

musica itinerante per le strade del paese

Sabato 18 Dicembre 2021

Ore 09.00 – Giornata Internazionale della Montagna – Presentazione dell’itinerario Edward Morgan Forster – Escursione guidata da Piazza Vescovado a Vallone Fontana Carosa

Ore 10.00 – Gli zampognari e le dolci melodie pastorali per le vie del Borgo Sambuco e Monte Brusara

Domenica 19 Dicembre

dalle 10.00 alle 12.00

‘Christmas Air’ Band

musica itinerante per le strade del paese

Ore 10.00 – Gli zampognari e le dolci melodie pastorali per le vie del Borgo Torello, San Cosma e San Pietro

Ore 12.00 – Auditorium “Oscar Niemeyer” – Nel nome di Dante con Alessandro Preziosi, Stefano di Battista e Daniele Sorrentino – A cura di Fondazione Ravello

Ore 17.30 – Auditorium “Oscar Niemeyer” – presentazione del volume “E se tornasse Gesù?” di Padre Enzo Fortunato. Intervengono Domenico De Masi, Giovanni Caccamo e Hauser. Conducono Simona Vanni ed Emiliano Amato.

Ingresso libero su prenotazione

Venerdì 24 Dicembre

dalle 16.00 alle 19.00

‘Christmas Air’ Band

musica itinerante per le strade del paese

Le armonie pastorali degli Zampognari’ annunciano la Natività

Sante Messe:

Ore 18.00 – Chiesa S, Maria del Lacco Ore 21.00 – Chiesa di Santa Chiara Ore 22.30 – Chiesa di San Cosma

Ore 23.00 – Duomo – Messa Solenne

Sabato 25 Dicembre

dalle 8.00 alle 12.00

Le melodie pastorali degli Zampognari allietano il giorno del Santo Natale

Ore 08.30 – Chiesa di Santa Chiara

Ore 09.00 – Castiglione

Ore 09.30 – Santa Maria del Lacco

Ore 09.30 – San Michele Arcangelo – Torello Ore 10.30 – Duomo

Ore 11.00 – San Pietro alla Costa Ore 12.00 – San Francesco

dalle 16.00 alle 19.00

‘Christmas Air’ Band

musica itinerante per le strade del paese

Domenica 26 Dicembre

Ore 09.00 – Partenza da Piazza Duomo – Marcia benefica in ricordo di Teresa Cioffi Ore 18.30 – Auditorium “Oscar Niemeyer” – Concerto di Santo Stefano

Lisette Oropesa ( soprano), nuova orchestra Scarlatti – A cura di Fondazione Ravello

Lunedì 27 Dicembre

Ore 11.00 – Auditorium “Oscar Niemeyer” – Ma dove vivono i cartoni?

CINEMA Auditorium OSCAR Niemeyer

Martedì 28 Dicembre

Ore 09.30 – Piazza Duomo – Ginkana e staffetta duathlon – A cura di ASD Movicoast

Ore 18.00 – Duomo di Ravello – La grande eruzione del Vesuvio del 16 dicembre 1631 – Il voto della Città di Ravello al suo Santo Patrono – A cura di Ravello Nostra

Ore 18.30 – Teatro di Villa Rufolo – “1, 2, 3, 4 e 26 Che zoza ‘e strazione” commedia brillante liberamente tratta da NON TI PAGO di E. De Filippo – A cura del Gruppo Teatrale “La Ribalta”

Ore 19.00 – Auditorium “Oscar Niemeyer” – “Le Note del Natale” – Spettacolo a cura degli Artisti di “Casa Nostra”

Mercoledì 29 Dicembre

Ore 8.30 – Partenza Piazza Duomo – Escursione Monte Cerreto – Benvenuto 2022 – Brindisi in vetta

ore 17.30 – Auditorium villa Rufolo – presentazione del libro “Paisà, sciuscià e segnorine. Il Sud e Roma dallo sbarco in Sicilia al 25 aprile” di Mario Avagliano a cura dell’Associazione Giornalisti Cava de’Tirreni – Costa d’Amalfi “Lucio Barone” – Ingresso Libero

ore 19.00 – Auditorium Oscar Niemeyer – Concerto del CoroPop di Salerno diretto dal Maestro Ciro Caravano

Giovedì 30 Dicembre

Ore 11.00 – Auditorium “Oscar Niemeyer” – Magic Show con il Mago Luca

Ore 18.30 – Teatro di Villa Rufolo – “1, 2, 3, 4 e 26 Che zoza ‘e strazione” commedia brillante liberamente tratta da NON TI PAGO di E. De Filippo – A cura del Gruppo Teatrale “La Ribalta”

CINEMA Auditorium OSCAR Niemeyer

Venerdì 31 Dicembre

dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 ‘Christmas Air’ Band

musica itinerante per le strade del paese

Sabato 1 Gennaio

Ore 11.30 – Sfilata della ‘Banda di Capodanno di Ravello’ per le vie del Centro Storico

dalle 16.00 alle 19.00

‘Christmas Air’ Band – musica itinerante per le strade del paese

Ore 18.30 – Teatro di Villa Rufolo – “1, 2, 3, 4 e 26 Che zoza ‘e strazione” commedia brillante liberamente tratta da NON TI PAGO di E. De Filippo – A cura del Gruppo Teatrale “La Ribalta”

CINEMA Auditorium OSCAR Niemeyer

Domenica 2 Gennaio

Ore 18.30 – Teatro di Villa Rufolo – “1, 2, 3, 4 e 26 Che zoza ‘e strazione” commedia brillante liberamente tratta da NON TI PAGO di E. De Filippo – A cura del Gruppo Teatrale “La Ribalta”

CINEMA Auditorium OSCAR Niemeyer

Lunedì 3 Gennaio

Ore 19.00 – Auditorium “Oscar Niemeyer” _Peanuts! – Musica e Fumetti da un’idea di Lorenzo Apicella

Con

Francesca Fusco – Voce, Giuseppe Plaitano – Sassofoni/Flauto, Lorenzo Apicella – Pianoforte e arrangiamenti, Francesco Galatro – Contrabbasso, Giampiero Virtuoso – Batteria, Andrea Pansa – Pasticciere

CINEMA Auditorium OSCAR Niemeyer

Martedì 4 Gennaio

Ore 18.30 – Teatro di Villa Rufolo – “1, 2, 3, 4 e 26 Che zoza ‘e strazione” commedia brillante liberamente tratta da NON TI PAGO di E. De Filippo – A cura del Gruppo Teatrale “La Ribalta”

CINEMA Auditorium OSCAR Niemeyer

Mercoledì 5 Gennaio

CINEMA Auditorium OSCAR Niemeyer

Giovedì 6 Gennaio

Ore 17.00 – Gli zampognari e le dolci melodie pastorali per le vie del Centro Storico

Ore 18.30 – Teatro di Villa Rufolo – “1, 2, 3, 4 e 26 Che zoza ‘e strazione” commedia brillante liberamente tratta da NON TI PAGO di E. De Filippo – A cura del Gruppo Teatrale “La Ribalta”

CINEMA Auditorium OSCAR Niemeyer

Venerdì 7 Gennaio

CINEMA Auditorium OSCAR Niemeyer

Sabato 8 Gennaio

Ore 18.30 – Teatro di Villa Rufolo – “1, 2, 3, 4 e 26 Che zoza ‘e strazione” commedia brillante liberamente tratta da NON TI PAGO di E. De Filippo – A cura del Gruppo Teatrale “La Ribalta”

Domenica 9 Gennaio

Ore 09.00 Podistica Dell’epifania “Tra Ravello e Scala” – percorso cittadino di 10 km A cura di ASD Movicoast

Ore 19.00 – Ore 19.00 Duomo – Concerto del flautista ravellese Pantaleone Sammarco

CINEMA Auditorium OSCAR Niemeyer

Mercoledì 12 Gennaio

Venerdi 14 Gennaio

CINEMA Auditorium OSCAR Niemeyer

Sabato 15 Gennaio

CINEMA Auditorium OSCAR Niemeyer

Domenica 16 Gennaio

CINEMA Auditorium OSCAR Niemeyer

Venerdì 21 Gennaio

CINEMA Auditorium OSCAR Niemeyer

Sabato 22 Gennaio

CINEMA Auditorium OSCAR Niemeyer

Domenica 23 Gennaio

CINEMA Auditorium OSCAR Niemeyer

INFORMAZIONI UTILI

Auditorium Oscar Niemeyer

L’accesso all’Auditorium è consentito fino ad esaurimento dei posti. L’ingresso è consentito fino a dieci minuti prima dello spettacolo.

E’ possibile parcheggiare presso l’Auditorium O.Niemeyer fino ad esaurimento dei posti.