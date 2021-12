Natale a Ravello, il Sindaco: “Feste improntate alla prudenza ed alla cautela”. A Ravello la programmazione natalizia all’insegna della sobrietà e della sicurezza.

Il palinsesto immaginato dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Vuilleumier, seppur ridotto nel rispetto delle prescrizioni imposte dall’emergenza Covid, non rinuncia ai canonici momenti di fede, solidarietà, cultura e tradizione. Massima attenzione sarà riservata ai momenti riservati a bambini e ragazzi, categoria a forte rischio contagio. Non si brinderà in piazza né a Natale, né a Capodanno, come confermato dall’ultima ordinanza del governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

Da giorni le luci illuminano piazze e strade, regalando l’atmosfera magica del Natale, in attesa dell’arrivo dei turisti. In Piazza Vescovado, oltre all’albero, allestita l’artistica rappresentazione scultorea della Natività realizzata dagli artigiani locali Raffaele e Gennaro Amato.

“Questo Natale sarà improntato innanzitutto alla prudenza ed alla cautela, la cautela che ci viene dall’attenzione che bisogna dare alla recrudescenza dei contagi, e quindi il nostro programma risente di questa azione, ma sarà comunque un Natale gioioso, sereno, vissuto in solidarietà tra di noi e verso gli altri, con tante manifestazioni pensate per i nostri concittadini, soprattutto per i nostri bambini – ha detto il primo cittadino -. Natale è la festa dei bambini e abbiamo dato particolare attenzione a loro, tenendo presente che bisogna evitare gli assembramenti”.

“Abbiamo voluto iniziare dalle luminarie proprio per dare un segno di nuova speranza e ripartenza per tutto il paese. Abbiamo iniziato dalla piazza e abbiamo voluto che fosse un’illuminazione sobria, come è sobrio il nostro programma natalizio. E abbiamo dato un po’ luce a tutto il paese, perché riteniamo sia foriera di buone notizie, gioia, di tutto quello che noi ci aspettiamo di buono. Questo è il segnale che vogliamo dare a tutti i cittadini, di sperare nel futuro, di lavorare insieme a noi perché il paese sia sempre più bello e accogliente, e avere la certezza che il 2022 sia un anno sicuramente migliore e della ripartenza definitiva”.