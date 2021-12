Natale a Ravello: come saranno svolti gli eventi al chiuso? In seguito alla nota dei Consiglieri di Minoranza del Gruppo “Rinascita Ravellese”, i quali “diffidano il Sindaco e l’Amministrazione Comunale dallo svolgimento di eventi in luoghi chiusi, fatta eccezione per le Chiese, al fine di non creare ulteriori occasioni di contagio in un periodo già particolarmente delicato”, è giunta la risposta dell’Amministrazione.

Si comunica che la partecipazione agli eventi al chiuso, previsti dal programma natalizio, sarà possibile:

– In possesso di super green pass

– Utilizzando mascherina tipo Ffp2

– Rispettando il 50% della capienza