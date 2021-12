Natale a Praiano: questa sera “Il Flauto tra-scritto”. Proseguono gli appuntamenti previsti dal programma stilato dall’amministrazione di Praiano, in Costiera Amalfitana, guidata dalla sindaca Anna Maria Caso.

Questa sera, martedì 28 dicembre 2021, a partire dalle ore 19.30, l’imperdibile appuntamento con “Il Flauto tra-scritto” nella Chiesa di San Luca. Il concerto, con musiche di Schumann, Massenet, Faurè, Ravel, Mozart, Bach, Bizet, S. Alfonso De Liguori, vedrà protagonisti il flauto di Vincenzo Santoriello ed il pianoforte di Marina Rosato.

Il concerto è offerto dall’Associazione Flautisti Italiani, con il patrocinato del MIC e della Regione Campania.

Come previsto dalle norme attualmente in vigore, l’accesso sarà consentito soltanto a coloro che sono in possesso del Green Pass.