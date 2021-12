Natale a Positano: si parte il 5 dicembre con l’accensione degli alberi

Se da alcune settimane si respirava aria natalizia anche a causa del freddo, ora ci siamo quasi: il Natale è alle porte di Positano e della costiera amalfitana, che si preparano al meglio per celebrare le festività e tenersi stretti i pochi turisti che fanno tappa nella Divina anche durante l’inverno. La prima settimana degli eventi del Natale a Positano, parte col botto nella città verticale già prima del giorno dell’Immacolata, in cui tutti si riuniscono per allestire albero e presepe. Si inizia il 5 dicembre con l’accensione degli Alberi in Piazza dei Mulini, Montepertuso e Nocelle, fa sapere il Comune di Positano. La settimana fino al 12 dicembre proseguirà con un calendario ricco di eventi, dalla cantata dei pastori il 7 dicembre alle 19 alla Chiesa Madre, proseguendo con i Concerti del Natale l’8 dicembre alla Chiesa Madre, L’XI edizione di Luci per l’Africa il 10 dicembre nell’oratorio con tanto di show di Nello Buongiorno, poi ancora l’11 dicembre il volo di Natale in mongolfiera alla Spiaggia Grande e la tombolata in streaming e infine il 12 dicembre con il Teatro del Natale alle 19 alla Chiesa Madre.