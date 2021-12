Natale a Positano, “Luci per l’Africa” e pesca di beneficenza: l’evento il 10 dicembre in chiesa

Venerdì 10 dicembre. Save the date per un appuntamento molto importante per i cittadini di Positano, in costiera amalfitana. Continua la kermesse natalizia organizzata dal comune della città verticale per un “Natale a Positano” con i fiocchi. La serie di eventi che terrà compagnia positanesi e turisti invernali della costiera è iniziata il 5 dicembre con le accensioni degli alberi a Positano e nelle frazioni. Il prossimo 10 dicembre, invece, è la volta dell’undicesima edizione di Luci per l’Africa e la Pesca di Beneficenza che si terranno alle ore 19:00 nell’oratorio della Chiesa Madre.

Luci per l’Africa è un evento molto sentito dai cittadini di Positano, che ogni anno nel periodo natalizio si riuniscono in una manifestazione che si pone l’obiettivo di raccogliere fondi in favore orfanotrofio ‘San Gerardo Maiella’ di Porto Novo in Benin. Insomma, il Covid non ferma la beneficenza e il buon cuore dei cittadini positanesi. Siamo giunti alla XI edizione, ma anche senza abbracci e balli ci stringeremo tutti con il cuore.

Seguirà l’esibizione del maestro Nello Buongiorno, più volte seguito da Positanonews durante la sua avventura a The Voice Senior, il programma musicale in cui il maestro ha sfiorato la vittoria. Grande orgoglio positanese, finalmente Buongiorno fa ritorno nella perla della costiera insieme a tanti altri artisti del posto.