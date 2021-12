Natale a Positano: la conferenza stampa di Presentazione del Programma Natalizio in diretta. Oggi, mercoledì 1 dicembre 2021, alle ore 11.00 circa presso la Sala Andrea Milano del Comune di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, ha preso il via la Conferenza stampa di Presentazione del Programma Natalizio con tutti i rappresentanti che contribuiranno alla realizzazione delle numerose iniziative.

A partire da oggi, “Ogni giorno scopriremo una parte in più del racconto inserito all’interno del calendario, per giungere alla sua conclusione il 25 Dicembre, giorno in cui accenderemo la candela per vivere insieme il Natale, augurandoci che sia ricco di gioia e serenità”, afferma l’Amministrazione Comunale.