Natale a Positano, annullati gli eventi in presenza. Giuseppe Vespoli: «Confermati i concerti di fine anno e di Capodanno». Il Comune di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, in seguito all’aumento della curva del contagio, così come in altri paesi, «in linea con quanto sta accadendo nei paesi limitrofi e a livello nazionale, in via precauzionale e preventiva, sono annullati tutti i prossimi eventi in presenza previsti nel calendario delle iniziative natalizie».

A far chiarezza su quali eventi si terranno è l’assessore alla cultura Giuseppe Vespoli. «Siamo stati costretti già due volte a cambiare il calendario degli eventi natalizi, prima per le disposizioni di De Luca, successivamente per le ordinanze nazionali. A causa dell’aumento dei contagi siamo stati costretti a rimandare gli eventi a data da destinarsi».

«Gli unici due eventi che siamo in grado di poter confermare sono il Concerto di Capodanno ed il Concerto di fine anno, che saranno delle registrazioni in streaming. Intanto stiamo già pensando a delle date per un concerto di Andrea Sannino che avevamo organizzato, il Villaggio di Babbo Natale probabilmente si sposterà nelle feste successive a quelle del Natale, lo stesso volo delle mongolfiere che avevamo organizzato con l’assessore Di Leva sono cose che rimanderemo in primavera. Utilizzeremo purtroppo questo cattivo momento per riuscire a fare più manifestazioni in primavera quando verranno anche i turisti». Insomma, si guarda ancora con ottimismo alla situazione, anche se «È una battaglia. I turisti comunque hanno tenuto duro, sono arrivate delle cancellazioni ma hanno tenuto duro».

«Certo è che le ordinanze si dovrebbero fare un poco prima, sia quelle regionali che quelle nazionali, perché così si danneggia l’economia e l’intero comparto», è stato il piccolo sfogo dell’assessore.

Dunque, confermati il Concerto Jazz con la presentazione del disco “Positano in Blue”, previsto per venerdì 31 dicembre, ed il Concerto di Capodanno del 1 gennaio 2022, entrambi da seguire in streaming sulla pagina Facebook del Comune.

Infine, Giuseppe Vespoli assicura delle belle sorprese e grandissime cose per il nuovo anno: «Continueremo con le collaborazioni culturali con le università, confermante quelle già in atto, altre sono in arrivo».