Napoli. Teatro Bolivar. “SOLLO&GNUT” PER NU’TRACKS.

DOMANI AL TEATRO BOLIVAR "SOLLO&GNUT" PER NU'TRACKS.

In occasione del concerto sarà presentato il vinile “L’Orso live” dell’evento registrato due anni fa al Pio Monte della Misericordia

Arriva “L’Orso ‘nnammurato” di Sollo&Gnut domani, giovedì 16 dicembre 2021, dalle ore 21, al teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30 – Zona Materdei) per la rassegna di successo “Nu’Tracks”, giunta al suo quarto appuntamento.

Il concerto del duo, che si esibirà in full band, nell’unica data in programma, sarà l’occasione per presentare al pubblico il vinile “L’Orso live” dell’evento registrato il 13 dicembre 2019 al Pio Monte della Misericordia sotto il celebre dipinto del Caravaggio, nell’ambito della seconda edizione del “Nu’Tracks Festival”.

Al termine di un tour ricco di soddisfazioni durato due anni, Sollo&Gnut scelgono il Bolivar per salutare questo progetto e prepararsi a nuovi debutti previsti in primavera.

Da seguire.

