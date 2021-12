Napoli / Sorrento, assurdo che ultima corsa della Circumvesuviana ci sia alle 21,30 . Un disagio notevole sopratutto per i cittadini della Penisola Sorrentina che ne usufruiscono, ma anche per gli ospiti nelle strutture ricettive alberghiere . Tanti i disagi per i pendolari che venivano da Roma con il treno che ha fatto oltre mezz’ora di traffico .

Inoltre essendoci poche corse e l’ultima così presto si crea in maniera naturale assembramento , alla faccia del coronavirus Covid – 19 .