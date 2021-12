Articolo di Maurizio Vitiello – “Christmas Gospel Concert 2021” a San Lorenzo Maggiore – Napoli.

Foto 2 di 2



Ecco, subito, info utili:

prenotazioni su www.viverenapoli.com;

334.1119819, prenotazioni@viverenapoli.com;

Venerdi 17 e sabato 18 dicembre 2021 nella splendida Basilica del Centro Storico di Napoli le voci dei Mayisha Godfrey & i Millenium Gospel Singers, Karima, Rita Ciccarelli & i Flowing Gospel.

E’ un ritorno attesissimo, e dal vero spirito natalizio, per rendere le festività ancora più magiche, Venerdi 17 dicembre 2021 alle ore 21,00 e sabato 18 dicembre 2021 alle 17,30 e ore 21,00 nella splendida Basilica di San Lorenzo Maggiore nel centro storico di Napoli, con la VII edizione del “Christmas Gospel Concert 2021”, l’entusiasmante Concerto Gospel di Natale organizzato da Vivere Napoli, il Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore e Mutart Agency.

Pieno di ritmo, energia e passione il Concerto Gospel è anche un vera occasione per devolvere parte del ricavato alla “St. Anthony Clinic” in Novaliches, Quezon City, Filippine, clinica per bambini, adolescenti, giovani e famiglie bisognose.

L’evento sponsorizzato da Auto Bruognolo, Big Party, Form Retail, Caffè i Due napoletani ed Enega, vedrà l’esibizione degli artisti internazionali Mayisha Godfrey & i Millenium Gospel Singers, Karima, Rita Ciccarelli & i Flowing Gospel, per un totale di venti elementi, in travolgenti sonorità più o meno note, ma tutte di grande atmosfera, tra arrangiamenti più moderni del gospel contemporaneo e temi tradizionali nelle versioni più amate da pubblico.

Mayisha Godfrey & i Millenium Gospel Singers è la formazione dei migliori talenti della musica gospel internazionale, in un eccezionale accostamento di voci e timbri dalle sfumature profonde.

Nato nel 2000 per festeggiare il Nuovo Millennio, il gruppo è stato formato dal genio del Reverendo Keith Moncrief, già creatore e leader di gruppi di fama mondiale.

The New Millennium hanno al loro attivo centinaia di concerti in tutta Europa e vantano, dai tempi dei loro esordi, una rapida ascesa verso il successo.

In Italia il gruppo si è esibito in prestigiosi teatri fra cui il Donizetti di Bergamo, la Basilica di San Marco a Milano, il teatro Olimpico di Roma, la Sashall di Firenze.

Karima dalla bellissima voce sarà la special guest del concerto, artista di musica italiana e internazionale resa nota dalla trasmissione televisiva Amici, vantando partecipazioni prestigiose nei suoi album, da Bacharach come produttore a musicisti internazionali come Paul Jackson jr, Greg Phillinganes, Nathan East, John Robinson e Terence Blanchard.

Ed ancora ad affiancare questi grandi artisti ritornerà, come nelle precedenti edizioni, Rita Ciccarelli e dei Flowin’ Gospel, dalla singolare e accattivante voce, che con il suo affiatato gruppo, diffonde il messaggio della musica gospel oltre le semplici parole, raccontandone radici e il continuo evolversi, universalmente riconosciuto per il suo immenso e potente valore musicale, comunicativo ma soprattutto emotivo.

Da seguire.

Maurizio Vitiello