Napoli out con l’Empoli, scivola al quarto posto e ora si becca pure il Barcellona . Momento no per la squadra della Campani a . Azzurri sempre alle prese con problemi di formazione: anche Zielinski out nel primo tempo per problemi respiratori, tanto possesso passa ma il gol non arriva mai, anzi c’è quello fortuito dei toscani (la palla fa flipper su Anguissa) che trovano i tre punti. E si infortuna pure Elmas. Ma mentre si fa superare anche dall’Atalanta in campionato non basta , in Europa un Sorteggio sfortunato per le italiane a Nyon. Ecco gli abbinamenti dei playoff di Europa League. Il Napoli di Spalletti ha pescato il Barcellona, per l’Atalanta c’è l’Olympiacos e la Lazio se la vedrà con il Porto dell’ex Conceiçao. Per Spalletti mission impossible