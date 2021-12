Napoli, non li fanno entrare in discoteca, assaltano il botteghino e iniziano a sparare

Non erano riusciti ad entrare in discoteca per trascorrere la serata, riservata ad un evento privato e hanno pensato bene di ripresentarsi con pistole in pugno e volto coperto per assaltare il botteghino ed esplodere dei colpi di arma da fuoco in aria.

I malviventi hanno anche provato invano ad entrare nel locale da un ingresso laterale, prima di fuggire via. L’assalto, come spiega Il Mattino, è stato ripreso dalle videocamere di sorveglianza. Indagano polizia scientifica e squadra mobile.