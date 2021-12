Napoli. Museo e Real Bosco di Capodimonte e Certosa di San Martino. Winter School: “La technical art history e il mestiere di curatore”.

Segnalazione di Maurizio Vitiello – Ancora un giorno per iscriversi alla Winter School: “La technical art history e il mestiere di curatore”.

Winter School: “La technical art history e il mestiere di curatore”

Dal 24 al 29 gennaio 2022, scadenza iscrizioni 30 dicembre 2021

Museo e Real Bosco di Capodimonte e Certosa di San Martino

Organizzato dall’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”- Dipartimento di Lettere e Beni Culturali, dal Museo e Real Bosco di Capodimonte e dal Centro per la Storia dell’Arte e dell’Architettura delle Città Portuali “La Capraia”.

Date: 24-29 gennaio 2022

Sedi: Museo e Real Bosco di Capodimonte e Certosa e Museo di San Martino, Napoli

Durata del corso: 75 ore

Numero di partecipanti: Massimo 15

Tassa di iscrizione: 250,00 euro, comprende i pranzi e un contributo per l’ospitalità in convenzione

Deadline per la presentazione delle domande di ammissione: 30 dicembre 2021 ore 12.00

Come si diventa curatori?

Cosa è necessario sapere e fare per tutelare le opere d’arte e presentarle in un allestimento interessante per il pubblico che sia anche in grado di valorizzarle al meglio?

Domande a cui si propone di rispondere la Winter School in programma dal 24 al 29 gennaio 2022 e organizzata dall’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”- Dipartimento di Lettere e Beni Culturali, dal Museo e Real Bosco di Capodimonte e dal Centro per la Storia dell’Arte e dell’Architettura delle Città Portuali “La Capraia”.

Un corso di formazione della durata di 75 ore a cura di professionisti del museo e docenti universitari che avverrà all’interno delle sale e dei laboratori di restauro del Museo e Real Bosco di Capodimonte, articolata in lezioni frontali e sessioni di workshop, oltre a sopralluoghi in altri musei e siti monumentali.

Una formula multidisciplinare per presentare le attività connesse con la conservazione e la cura delle opere in tutte le molteplici declinazioni che si offrono nel museo e formare al meglio i futuri professionisti che andranno ad operare nel settore dei beni culturali.

Lo studio delle opere, infatti, coniuga aspetti distinti e approcci diversificati che si incontrano nella specificità di ogni singolo oggetto: esperienza delle peculiarità dell’opera e attività di tutela, conoscenza e prevenzione, ricerca storica e valorizzazione.

C’è tempo fino al 30 dicembre 2021 (scadenza ore 12) per presentare la propria domanda di partecipazione a questo speciale corso, a cura di Andrea Zezza, docente di Storia dell’arte moderna all’Università Vanvitelli che si è avvalso della collaborazione del comitato scientifico composta da Sylvain Bellenger, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte e di Angela Cerasuolo, capo dipartimento Restauro nello stesso museo e dai docenti dell’Università Vanvitelli: Marco Cardinali laboratorio di Diagnostica della Vanvitelli, Riccardo Lattuada, Storia dell’arte moderna e Carlo Rescigno, Archeologia classica.

Il corso è aperto a un numero massimo di 15 allievi, la quota di iscrizione di 250,00 euro comprende i pranzi e un contributo per l’ospitalità in convenzione. L’Edith O’Donnell/ La Capraia pagherà la quota di iscrizione per il primo ammesso in graduatoria.

Per maggiori informazioni consultare il sito dell’Università al seguente link:

https://www.letterebeniculturali.unicampania.it/dipartimento/avvisi/2191-winter-school-la-technical-art-history-e-il-mestiere-di-curatore

oppure inviare una mail a:

francesca.santamaria@utdallas.edu

chiara.violini@unicampania.it