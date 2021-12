Napoli. Museo Duca di Martina. “Maschere in Floridiana”.

Articolo di Maurizio Vitiello – “Maschere in Floridiana”, Napoli.

Altra iniziativa importante in cantiere.

Il Museo Duca di Martina di Napoli ospiterà domenica 12 dicembre 2021, alle ore 11, nel “Salone delle Feste” (Via A. Falcone, 171 – Via Cimarosa, 77), “Maschere in Floridiana”, un incontro sulla maschera di Pulcinella organizzato dalla Direzione Regionale Musei Campania in collaborazione con Icra Project, nell’ambito del progetto Memorie Future – V Edizione – Voci e Dedali Sibillini.

Conversazioni con Luisa Ambrosio (Pulcinella e altre maschere in porcellana dei musei campani); Antonia Lezza (La de-mascherazione di Pulcinella, de Berardinis, Moscato e altri); Michele Monetta (Pulcinella spirito psicopompo).

Letture sceniche e musiche a cura di Lina Salvatore, Michele Manetta, Antonello Paliotti, Guido Di Geronimo e Adele Citro.

Testimonianza di Filippo Cammarano sui suoi avi Cammarano, eccellenti interpreti della maschera di Pulcinella, nonché autori e artisti del figurativo fra ‘700 e ‘800.

Napoli in questo momento è particolarmente attiva e creativa.

Moltissime le manifestazioni anche a favore di un turismo in ascesa.

Da seguire.

Maurizio Vitiello