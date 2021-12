Napoli, il 21 dicembre presentazione del Calendario 2022 “Napule è ‘nu regno antico, ‘nu regno ‘e mare”

Napoli – “Napule è ‘nu regno antico, ‘nu regno ‘e mare” questo il titolo del calendario che Assunta Pacifico, titolare del noto ristorante ‘A figlia d’’o Marenaro, presenterà il prossimo 21 dicembre a Palazzo Caracciolo alle ore 19:00. Il calendario 2022, ispirato all’arte di Caravaggio, è stato dedicato ai mitili, resi gioiello da un lavoro di riciclo creativo, al fine di raccogliere fondi per i bambini del Santobono Pausilipon. Chi lo desidera potrà, in seguito, acquistare il calendario anche presso il ristorante di Via Foria 182. Un evento speciale per presentare un ambizioso progetto firmato dalla fotografa Lucia Dovere con concept grafico ideato dal designer Davide Mattei, che racconta la storia ed il lavoro di una delle figure più importanti del panorama della ristorazione napoletana, la Signora Assunta: “Un Racconto di Donna. Tra Storia, Radici e Futuro”. ‘A Figlia d’’o Marenaro vanta tre generazioni di attività nel mondo della ristorazione napoletana ed è diventato famoso per la zuppa di cozze, piatto preparato secondo la più antica tradizione partenopea. Negli ultimi due anni il ristorante partenopeo è stato protagonista di una grande evoluzione nella comunicazione online tant’è che in Facebook ha superato i 210.000 like mentre la pagina Instagram conta 40.000 follower attivi, fino ad arrivare a prestigiosi premi che ne hanno consacrato il percorso. Negli ultimi 6 mesi, infatti, si sono succeduti riconoscimenti come 70 best restaurant with pizzeria in the world, ricevuto nel famoso ristorante dello chef stellato Heinz Beck a Roma; il San Gennaro Day ricevuto il 26 Settembre durante la manifestazione che premia le eccellenze napoletane arrivata alla sua sesta edizione; il premio Leone d’oro di Venezia, un riconoscimento di prestigio mondiale, nell’ambito del Gran Premio Internazionale di Venezia 2021 assegnato alla Signora Assunta ed infine il riconoscimento da parte dell’Università Federico II di Napoli, con una certificazione di qualità per la sua celebre zuppa di cozze.

A cura di Luigi De Rosa

Un momento della preparazione della zuppa di cozze, foto tratta dal sito https://afigliadomarenaro.eu/

Info Santobono: http://www.santobonopausilipon.it/