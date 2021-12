Napoli, fiamme devastano la Villa Comunale. Incendio forse scaturito da fuochi d’artificio

Napoli. Poco dopo le 18.30 di oggi è divampato un incendio nella Villa Comunale sul versante piazza Vittoria dell’ex passeggiata borbonica. In pochissimo tempo le fiamme hanno coinvolto e distrutto un gruppo di palme e delle sterpaglie. Sul posto sono intervenuti immediatamente Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia di Stato. Per fortuna I Vigili del Fuoco sono riusciti a domare le fiamme ma i danni sono notevoli. Al momento non si conosce la natura dell’incendio ma si fa strada l’ipotesi che possa essere scaturito da fuochi d’artificio fatti esplodere per divertimento da un gruppo di ragazzi che si sarebbero immediatamente dileguati accorgendosi delle prime fiamme. Sulla vicenda indagano i Carabinieri della stazione Chiaia e del nucleo radiomobile di Napoli.