Napoli e Juve in Europa accomunati dallo stesso destino, ma con un finale diverso! Partite fondamentali e da vincere per il passeggio del turno quelle degli azzurri contro il Leicester e dei bianconeri contro il Malmö, ma con occhio puntato anche sul risultato delle avversarie per sperare di arrivare primi nel girone ed evitare gli spareggi. Ebbene, il mercoledì di Champions dona alla Juve il bottino pieno: gli uomini di mister Allegri riescono a portare a casa la vittoria e, nel contempo, ricevono il regalo dallo Zenit, che ferma il Chelsea con un pareggio e spedisce i bianconeri dritti dritti agli ottavi. Il post dei russi, “Prego Juventus”, successivo alla partita, fa parecchio riflettere. Si passa al giovedì dell’Europa League: il Napoli batte meritatamente il Leicester e aspetta il suo “regalo” dalla Legia Varsavia. Regalo che però non arriva perché, al ’98, Pekhart sbaglia clamorosamente il rigore del pareggio dei polacchi. Conclusione: gli azzurri agli spareggi con tanto di sfotto da parte dello Spartak Mosca, a questo punto primo nel girone. Di seguito riportiamo una riflessione di Gaetano Mastellone, presidente del club Napoli Città di Sorrento: “La Legia Varsavia che sbaglia un rigore al 95mo! Ci ricorda che noi del NAPOLI dobbiamo conquistarci tutto oltre ogni limite! Siamo in alto nel ranking ma non siamo inseriti nel “sistema”. Mi domando se è un vero errore quel rigore sbagliato. L’avessero segnato sarebbero arrivati quarti lo stesso, l’unico a pagare sarebbe stato lo Spartak Mosca. Può darsi che non sia stato un errore … ci siamo capiti? Poi vedi questo post dello Zenit F.C. che ci lascia tanti tanti dubbi! Che significa la parola “Prego JuventusFC?”. Comunque un post che non è stato messo lì per caso … oppure? Questo è il calcio, un gioco di soli interessi incrociati dove chi ha più soldi (o più debiti importanti) comanda. Vi chiederete cosa sono i “debiti importanti”? Sono quelli delle Lobby calcistiche – finanziarie – fondi speculativi che comandano e fanno il bello e il cattivo tempo!”.