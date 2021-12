Articolo di Maurizio Vitiello – CALENDARIO “BASTA!”







L’Associazione TempoLibero, da sempre attenta alle donne e ai loro problemi a cui ha dedicato mostre, convegni ed eventi presenta

BASTA!

un calendario dedicato ad un tema scottante: il contrasto alla violenza contro le donne. Patrocinato dalla Consulta Regionale per la Condizione della Donna del Consiglio Regionale della Campania, il calendario intende rispondere ad un’urgenza dei nostri giorni, un fenomeno che – giorno dopo giorno – diventa sempre più insopportabile.

Uniti dalla volontà di far sentire la propria voce, un gruppo di soci “giovani vecchi maschi femmine belli meno belli” – scrive la Presidente, Linda Irace, nell’introduzione – “ha posato per l’obiettivo di Nando Calabrese per dire, con un segno fortemente simbolico, BASTA”.

Un imperativo che è una delle mission dell’associazione TempoLibero, sin dai suoi esordi impegnata in campo educativo e divulgativo sulla differenza di genere e sull’educazione ai sentimenti attraverso l’arte, la lettura, la cultura in genere.

Per i membri dell’associazione, un impegno diretto tanto da prestare il proprio volto per un calendario che ha lo scopo di richiamare attenzione, aprire dibattiti, sollecitare riflessioni.

Nella consapevolezza che bisogna essere attivi, ciascuno nel proprio campo, ciascuno coi propri mezzi per un cambiamento necessario e non più procrastinabile.

Il calendario –dedicato a due soci artisti recentemente scomparsi, VINCENZO AULITTO e ARMANDO DE STEFANO – sarà presentato il 29 dicembre 2021 durante il consueto brindisi di fine anno dei soci e a gennaio, presso una Sala della Regione Campania in un incontro rivolto a studenti e membri della Consulta per la Condizione della Donna.

Encomiabile operazione.

Maurizio Vitiello