Segnalazione di Maurizio Vitiello – “Il nitore del collage“ di Antonio Raucci, a cura di Dario Giugliano alla Biblioteca Universitaria di Napoli.



Ancora pochi giorni per visitare la mostra d’arte “Il nitore del collage“ di Antonio Raucci, a cura di Dario Giugliano.

Scrive il curatore Dario Giugliano “Quello di Antonio Raucci può essere visto come un caso emblematico. Egli può ben considerarsi un allievo del compianto Stelio Maria Martini e negli ultimi anni si è avvicinato a Mario Persico, che tra l’altro sul finire dei lontani anni cinquanta del secolo scorso costituì una fonte di ispirazione fondamentale per lo stesso Martini….

Quella del collage, come prassi estetica che aveva, come ogni iniziativa sperimentale, una finalità riformistica ha finito per costituirsi quale ulteriore tecnica che ha dato poi corso a un genere a sé, che, così “addomesticato”, si può frequentare a seconda dell’eventualità (e utilità) momentanea.

La mostra sarà visitabile fino al 7 gennaio 2022, dal lunedì al venerdì, ore 9.00-15.00.

