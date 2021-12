Napoli: Anas al lavoro per la rimozione delle principali limitazioni per lavori di manutenzione sul viadotto della SS7/bis di Terra del Lavoro a Marigliano prima del Natale

CAMPANIA: ANAS AL LAVORO PER LA RIMOZIONE – PRIMA DEL PERIODO NATALIZIO – DELLE PRINCIPALI LIMITAZIONI NECESSARIE PER I LAVORI MANUTENZIONE PROGRAMMATA SUL VIADOTTO AL KM 40,210 DELLA SS7/BIS “DI TERRA DI LAVORO”, A MARIGLIANO (NA)

a partire dalle ore 6.00 dell’8 dicembre riaperta al transito la rampa dello svincolo di Marigliano, in direzione Villa Literno

entro il prossimo 15 dicembre riaperta al transito l’intera carreggiata, in configurazione di cantiere, in direzione di Nola

Lungo la strada statale 7/bis “di Terra di Lavoro” – nell’ambito dell’intervento di manutenzione programmata in corso sul viadotto al km 40,210 di scavalco all’autostrada A30 Caserta-Salerno ed alla linea ferroviaria Cancello-Avellino, nel territorio comunale di Marigliano (NA), Anas riaprirà al transito entro le ore 6.00 dell’8 dicembre (in anticipo rispetto ai tempi precedentemente comunicati) la rampa dello svincolo di Nola-Marigliano (km 40,400), in direzione Villa Literno, allo scopo di agevolare gli spostamenti connessi con il fine settimana dell’Immacolata e con i successivi giorni del periodo natalizio.

Contestualmente, verrà riaperta al transito la corsia di marcia ed interdetta la corsia di sorpasso, mantenendo quindi attivo il restringimento su un’unica corsia, allo scopo di operare sullo spartitraffico centrale.

Si ricorda infine che in direzione di Nola è attualmente in vigore il restringimento della carreggiata (con interdizione della corsia di sorpasso); le lavorazioni procedono, nonostante le condizioni meteo avverse di questi giorni, con l’obiettivo di riaprire al transito l’intera carreggiata (in configurazione di cantiere) entro il prossimo mercoledì 15 dicembre.

I lavori proseguiranno poi con l’anno nuovo – anche con necessari provvedimenti di limitazione al transito lungo la sottostante autostrada – secondo modalità che sono in corso di condivisione con la Prefettura di Napoli e con gli Enti e le Forze dell’Ordine territorialmente competenti.