Napoli, all' università Federico II si è svolto il convegno "Il ruolo dell' arte pubblica nella rigenerazione dello spazio urbano"

Giovedì 16 dicembre si è svolto il convegno “Il ruolo dell’ arte pubblica nella rigenerazione dello spazio urbano” organizzato dalla prof.ssa Maria Rita Pinto, docente presso la facoltà di architettura della Federico II.

Il tema era estremamente interessante e quanto mai attuale poiché, come è stato ricordato, la cultura è diventato il quarto pilastro dell’Agenda 2030.

Oggi è necessario rigenerare gli spazi della città che esiste, valutare i luoghi, parlare con le comunità locali e prendere in considerazione le loro necessità ed idee. Non è più possibile prescindere dall’interazione tra persone e spazio. Chi crea, per abbellire o per rinnovare, deve valutare le necessità dei bambini, non solo degli adulti.

Rinnovarsi è sapersi Rigenerare.

In questo contesto l’Associazione Amiche del Museo Correale è stata invitata ad esporre il proprio progetto : Il suono nell’opera.

La presidente Liana Le Serre ha presentato brevemente le attività principali dell’associazione ;l’addetto stampa Serena Abbondandolo ha focalizzato l’attenzione sulla nascita e la realizzazione di questo ultimo progetto ;la past-president Margherita Liccardi ha concluso definendone al meglio l’essenza, i suoni che si fondono con le immagini, attraverso i 12 brani originali composti dal Solis String Quartet. Per rendere più completo il discorso di interazione, al termine della mattinata, il maestro Luigi De Maio ha illustrato l’allestimento che sarà realizzato nelle sale del Museo Correale.

Un ringraziamento particolare alla prof.ssa Pinto per l’invito che ci ha dato la possibilità di far conoscere questo nostro progetto, volto proprio alla fruizione multidisciplinare dell’Arte.