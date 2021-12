Muvin Piano di Sorrento, il nuovo portale mobilità. Informazioni su aree di parcheggio, tariffe e tipologie di abbonamento

MUVIN PIANO DI SORRENTO… è online il nuovo portale mobilità del cittadino! Realizzato dal Comune di Piano di Sorrento in collaborazione con la S.I.S. – Parking Service System, MUVIN PIANO DI SORRENTO è il portale che consente di accedere a tutte le informazioni sulle aree di parcheggio, sulle tariffe e sulle tipologie di abbonamento.

Sarà possibile scaricare tutta la documentazione necessaria per la tipologia di abbonamento prescelta ed inviarla direttamente sul portale. Tutta la pratica verrà gestita direttamente online e ci si dovrà recare presso l’ufficio della SIS solo per il ritiro del contrassegno.

Basterà inquadrare il QR code o accedere dal browser al sito https://pianodisorrento.sis.city/ per utilizzare i servizi di MUVIN PIANO DI SORRENTO.