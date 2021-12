Morte al “Ruggi” a Salerno del giovane Pierpaolo Barbato , identificati in cinque Morte al “Ruggi” di Salerno: cinque identificati – come titola, in prima pagina, il quotidiano “La Città” oggi in edicola – dai carabinieri. Segnalati all’autorità giudiziaria i professionisti, tra medici ed operatori sanitari, che hanno avuto in cura Pierpaolo Barbato poche ore prima del decesso. L’intervento dei militari dell’Arma è scattato dopo la denuncia presentata dal padre del giovane, che nella serata di lunedì è spirato a causa di un infarto, dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso dall’ospedale, dove si era recato poche ore prima avendo accusato dei dolori sospetti.