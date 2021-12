Montecorice, un panettone per ogni novantenne

Andate a risparmio, quante persone avranno più di novant’anni?; arriva Babbo Natale per i ..quasi centenari; un panettone per ognuno di voi; amministrare un comune è difficile, chi la vuole cotta; chi cruda, la lodevole iniziativa natalizia del comune di Montecorice, in Campania in provincia di Salerno nel Cilento , di regalare a ogni novantenne un panettone, ha trovato benevoli consensi e qualche critica.

All’annuncio del comune di dare un panettone a ogni novantenne, qualcuno ha risposto; “come ogni anno, faccio il mio solito commento, pensate una volta di regalare qualcosa ai bambini non sempre agli anziani perché gli anziani a 90 anni tengono pensione e accompagnamento carissima amministrazione del comune di Montecorice pensate almeno una sola volta di fare qualcosa di diverso Buon Natale e Buon Anno a tutti voi, ci vediamo a giugno”; perché a giugno? Ci sono le elezioni.

Dal comune, in merito all’iniziativa… “un piccolo gesto di vicinanza e di affetto a chi, donando un assoluto valore aggiunto alle nostre comunità con il proprio bagaglio di ricordi, esperienze e conoscenze, rappresenta la memoria storica del nostro territorio”.

Giovanni Farzati