Minori: riapre il Centro di Socializzazione per Anziani. L’Amministrazione Comunale di Minori, in Costiera Amalfitana, ha informato la cittadinanza che “Con piacere riapriamo le porte del nostro Centro di Socializzazione per Anziani, un’opportunità alternativa di aggregazione e convivialità che è stato oggetto di recente ristrutturazione”.

“Vi aspettiamo domani pomeriggio alle 17.00 per uno scambio di augurio, rispettando, ovviamente, la normativa COVID”, hanno aggiunto.