Minori registra 5 nuovi casi di positività al Covid-19, tra cui anche un turista straniero

Minori, costiera amalfitana. Il sindaco Andrea Reale aggiorna la situazione epidemiologica in città rendendo noto che alle ore 21.00 del 26 dicembre 2021 si registrano 5 nuovi positivi rilevati nel giorni 24, 25 e 26 dicembre. Uno dei positivi è un turista straniero in isolamento presso una struttura turistica, risultato caso singolo in seguito a screening di controllo dei compagni di viaggio e del personale della struttura (tutti negativi). Sale, quindi, a 7 il numero delle persone attualmente positive sull’intero territorio comunale.

L’invito resta quello a non abbassare la guardia continuando a rispettare scrupolosamente e responsabilmente le norme anti-Covid finalizzate al contenimento dei contagi: indossare correttamente la mascherina anche all’aperto, igienizzare spesso le mani, mantenere il distanziamento interpersonale ed evitare assembramenti.