Minori registra 15 nuovi casi di positività al Covid-19

Minori, costiera amalfitana. Il sindaco Andrea Reale aggiorna la situazione epidemiologica in città rendendo noto la presenza di 15 nuovi casi di positività al Covid-19 che fanno salire a 41 il totale degli attualmente positivi sull’intero territorio comunale. Il primo cittadino sottolinea come sia importante ricordare che seppur nella maggioranza dei casi i sintomi sono lievi o moderati, un alto numero contemporaneo di positivi potrebbe determinare criticità sanitarie, pericolo per le fasce più deboli e ulteriori restrizioni per il comparto economico.

L’invito resta quello a non abbassare la guardia continuando a rispettare scrupolosamente e responsabilmente le norme anti-Covid finalizzate al contenimento dei contagi: indossare correttamente la mascherina anche all’aperto, igienizzare spesso le mani, mantenere il distanziamento interpersonale ed evitare assembramenti.