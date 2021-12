Minori piange la scomparsa di Alfonso de Juliis

Minori in Costiera amalfitana piange la scomparsa di un suo figlio, rampollo di una instancabile famiglia di in dustriali di fama internazionale. Domiciliato a Cava dei Tirreni, Alfonso, con la gentile moglie Paola ed i due figli, si era riservata a Minori un’abitazione che occupava ogni qualvolta il richiamo della terra paterna lo raggiungeva, essendo anche lui minorese di nascita.

Una vita impiegata nell’apprezzatissimo lavoro di costruzioni di macchinari per cartiere prin cipalmente e per altri tipi di macchinari, che venivano richiesti ovunque.

A suo padre, Carlo, che con il fratello Alfonso aveva dato avvio alla produzione , fu l’anno passato intitolata una via da parte dell’amministrazione comunale di Pellezzano

Alla famiglia vadano le condoglianze della redazione tutta di Positanonews e di Gaspare