Minori: non suonate la campana della basilica

Appena in tempo per festeggiare i due giorni in onore di santa Trofimena, protettrice di Minori e della diocesi (5 e 27 di novembre) con sparo di fuochi d’artificio e con suono festoso della campana principale, perchè è arrivata una missiva dal palazzo del Comune dirimpettaio della basilica.

E’ arrivata, quindi, al parroco, don Ennio Paolillo, da parte del sindaco di Minori, Andrea Reale, la raccomandazione a non suonare campane a distesa, limitandosi ad usare quelle di limitate proporzioni, perchè le forti vibrazioni potrebbe arrecare danno alla staticità del vetusto campanile, bisognoso di interventi.

Il tutto perchè c’è preoccupazione data la caduta di pietre e calcinacci dalla struttura, sotto la quale, attraverso un arco, c’è molto passaggio di pedoni ed auomobilisti.

Si pensa che i lavori di sistemazione dovrebbero iniziare al più presto data la posizione molto centrale del campanile.

Naturalmente la raccomandazione è stata fatta con modi abbastanza urbani, il che lascia suppore un accordo per iniziare l’opera.

.