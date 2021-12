Minori non è più Covid free, viene dall’estero il nuovo contagiato per il Covid . E’ durata poco la gioia per la cittadina della Costiera amalfitana , purtroppo nel report di questa sera il sindaco Andrea Reale , che è anche referente per la sanità per la conferenza dei sindaci della Costa d’ Amalfi, ha comunicato nu nuovo Positivo per il coronavirus Covid – 19 in rientro da un paese estero.

I pochi contatti stretti sono stati individuati e posti in quarantena. Il tutto avviene in coordinamento con l’ASL Salerno . Siamo sempre sotto la soglia di numeri significativi come Scala, dove si ha la cifra record di 70 contagiati su 1.500 abitati circa , focolai nati dalla popolazione scolastica dell’istituto comprensivo Scala – Ravello. Per il resto i contagi in Costiera sono al di sotto della media della Campania .