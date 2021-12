Minori: misure urgenti a contrasto della pandemia

Dopo un significativo miglioramento della pandemia nella stagione estiva, la variante “omicron” ha innescato una preoccupante recrudescenza dei contagi da Covid-19. Occorre, di conseguenza, attenersi con assoluta puntualità alle regole di precauzione ormai note (uso della mascherina in ogni situazione di affollamento, anche all’aperto; distanziamento interpersonale, specialmente nei contatti con soggetti fragili; igienizzazione delle mani e degli ambienti) ed alla normativa riguardante il green pass nelle situazioni in cui è richiesto. Purtroppo, il notevole aumento dei casi anche a Minori rende necessarie alcune restrizioni ulteriori: sono stati infatti interdetti gli eventi in programma per il fine anno nonché le attività teatrali/musicali presso il Palazzo delle Arti e quelle del Centro Anziani. Sono sacrifici indispensabili per contenere la malattia e per non intasare le strutture sanitarie, e senza i quali la situazione rischia di precipitare. Per questo va rivolto ancora una volta un appello alla coscienza di tutti i cittadini: l’epidemia potrà essere sconfitta se nessuno si sottrarrà alla sua parte di responsabilità, a partire dalle opportunità che offre la vaccinazione. A questo proposito, è in corso in queste ore la riorganizzazione sul territorio sia per quanto riguarda i centri vaccinali che le Unità di Continuità Assistenziale (USCA), purtroppo al momento ancora carenti di personale e di mezzi. Ognuno dovrà fornire il massimo supporto alle strutture sanitarie, a partire dai Centri Operativi Comunali (COC), particolarmente agli effetti del tracciamento in caso di positività al virus: ogni circostanza e ogni contatto vanno riferiti senza reticenze, per consentire di risalire nella catena dei contagi. In conclusione, la pazienza di cui si è data prova fino ad oggi deve alimentarsi di nuova pazienza e di fiducia nelle istituzioni preposte che, a dispetto di non poche difficoltà, stanno facendo di tutto per gestire al meglio l’emergenza.

Grazie a tutti i cittadini per l’impegno e la collaborazione in queste difficili circostanze.

Il Sindaco

Andrea Reale