Minori, l’orario del Trasporto Pubblico Urbano nel periodo delle festività natalizie

Il Comune di Minori rende noto l’orario del Servizio Trasporto Pubblico Urbano in vigore nel periodo delle festività natalizie, ovvero dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 al fine di consentire e facilitare gli spostamenti dei cittadini in tranquillità durante questi giorni particolari dell’anno.

Alleghiamo la tabella degli orari in calce all’articolo in modo da poterla facilmente consultare.