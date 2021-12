Minori: le misure di solidarietà alimentare, chi può presentare domanda. L’Amministrazione del Comune di Minori, in Costiera Amalfitana, ha informato dell’intenzione di assegnare dei buoni spesa di generi alimentari e prodotti di prima necessità alle famiglie in difficoltà economiche a causa dell’emergenza Covid-19.

Si intendono:

a) per “generi di prima necessità” pane, pasta, riso, latte, farina, olio, frutta, verdura, legumi, prodotti in scatola (tonno, carne, mais, legumi…), passata e polpa di pomodoro, zucchero, sale, carne, pesce, prodotti per l’infanzia (prodotti alimentari, omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini…), farmaci da banco. Sarà cura del commerciante assicurare che il buono venga speso per prodotti rientranti nelle predette categorie;

b) per “soggetti beneficiari” le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3;

c) per “buono spesa” il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti alla manifestazione di interesse del Comune di Minori, pubblicati sul sito internet comunale e comunicati ai cittadini all’atto della consegna dei buoni-spesa.

La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello, da inviare al Comune di Minori entro le ore 12,00 del 16 dicembre 2021, all’indirizzo mail: info@comune.minori.sa.it, oppure a mezzo pec: comune.minori@asmepec.it o tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo tutti i giorni dalle ore alle ore 10.00 alle 12.00.

Le domande che perverranno a mezzo mail, complete di quanto previsto nel modello in allegato, dovranno essere debitamente sottoscritte dal richiedente e scannerizzate. Non saranno accettate domande prive della firma in calce.

In caso di domande pervenute prive degli allegati richiesti, il Responsabile del Servizio provvederà a richiederne l’integrazione, la quale dovrà avvenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il 23 dicembre 2021.

Art. 3 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

1. Possono accedere alle misure urgenti di solidarietà alimentare previste esclusivamente i cittadini residenti nel Comune alla data di presentazione della domanda con un ISEE inferiore ad € 15.000.

Qui l’allegato.